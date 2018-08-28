Возле Северодонецка четвертые сутки горит химзавод "Азот"

Тушение пожара осложняется глубиной залегания ила до 7,5 м и возможностью провалов.

Вблизи Северодонецка горит шламонакопитель завода "Азот".

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, продолжаются работы по ликвидации пожара на шламонакопителе №1 Чао "Азот".

По состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 6 га, открытого горения нет, наблюдается тление и задымление. Тушение пожара осложняется глубиной залегания ила до 7,5 м и возможностью провалов.

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В настоящее время к ликвидации огня привлечены 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

Начато затопление шламонакопителя отработанными сточными водами предприятия, проводятся работы по прокладке электросетей для подключения электрических насосов.

В ведомстве не уточняют, когда начался пожар. Вместе с тем, по данным местных СМИ, возгорание возникло четыре дня назад.

Как сообщал УНИАН, пожар на мусорной свалке вблизи Балаклеи ликвидировали с помощью вертолета.