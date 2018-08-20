В сети появилось посмертное фото напавшего на Харьковский горсовет

По данным силовиков, стрелком предположительно является харьковчанин 1959 года рождения. Злоумышленник действовал один.

В сети появилось посмертное фото мужчины, который в ночь на 20 августа устроил стрельбу возле Харьковского горсовета, в результате чего погиб полицейский.

Фотографию обнародовал на своей странице в Facebook член Коллегии МВД Антон Геращенко. По его словам, медики пытались спасти мужчину, но не смогли.

По данным силовиков, стрелком предположительно является харьковчанин 1959 года рождения. Злоумышленник действовал один. В крови погибшего было около двух промилле алкоголя.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего, личность которого устанавливается. Полицейский, который получил травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

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По факту стрельбы открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал» (пневматический), переделанные под стрельбу боевыми патронами.