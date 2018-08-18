Во Львовской области водитель Daewoo насмерть сбил велосипедиста, выехав на встречную полосу

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

18 августа в 21:35 между селами Туринка и Боянец в Жовковском районе Львовской области водитель автомобиля «Дэу Нексия», 61-летний житель Червонограда, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с велосипедистом, 49-летним жителем Жовковского района.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, от полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине пьяный депутат райсовета насмерть сбил велосипедиста.