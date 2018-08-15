В Кривом Роге в карьере перевернулся тепловоз с человеком внутри - СМИ

Пострадавшему придавило ноги, на месте работают спасатели.

В Первомайском карьере города Кривой Рог перевернулся тепловоз. Внутри заблокирован рабочий, его ноги придавило конструкцией.

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Об этом сообщает «Первый городской», со ссылкой на пресс-службу горноспасателей.

Отмечается, что несчастный случай произошёл в Терновском районе. На место инцидента прибыли спасатели. Специалисты ликвидируют последствия инцидента.

Ранее сообщалось, что в городе Борисполь Киевской области засыпало землей двух сотрудников «Киевоблэнерго», работавших в котловане. Один из мужчин погиб.