В Кривом Роге в карьере перевернулся тепловоз с человеком внутри - СМИ

17:06, 15 августа 2018
Происшествия
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В карьере Кривого Рога произошел несчастный случай / фото "Первый городской"

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Об этом сообщает «Первый городской», со ссылкой на пресс-службу горноспасателей.

Отмечается, что несчастный случай произошёл в Терновском районе. На место инцидента прибыли спасатели. Специалисты ликвидируют последствия инцидента.

Ранее сообщалось, что в городе Борисполь Киевской области засыпало землей двух сотрудников «Киевоблэнерго», работавших в котловане. Один из мужчин погиб.

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Теги: #Днепропетровщина#Кривой Рог