В Кривом Роге в карьере перевернулся тепловоз с человеком внутри - СМИ
17:06, 15 августа 2018Происшествия
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Пострадавшему придавило ноги, на месте работают спасатели.
В карьере Кривого Рога произошел несчастный случай / фото "Первый городской"
В Первомайском карьере города Кривой Рог перевернулся тепловоз. Внутри заблокирован рабочий, его ноги придавило конструкцией.
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Об этом сообщает «Первый городской», со ссылкой на пресс-службу горноспасателей.
Отмечается, что несчастный случай произошёл в Терновском районе. На место инцидента прибыли спасатели. Специалисты ликвидируют последствия инцидента.
Ранее сообщалось, что в городе Борисполь Киевской области засыпало землей двух сотрудников «Киевоблэнерго», работавших в котловане. Один из мужчин погиб.
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