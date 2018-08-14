В Борисполе двух рабочих накрыло землей в котловане, один погиб (фото)

15:34, 14 августа 2018
Происшествия
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В Борисполе произошел смертельный инцидент с сотрудниками "Киевоблэнерго" / Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области

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Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, инцидент произошел 13 августа. Во время выполнения ремонтных работ на улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала. Двое людей оказались под землей.

На место срочно прибыли спасатели, которые начали откапывать пострадавших при помощи шанцевого инструмента.

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

«Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали сотрудникам медицины катастроф. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб», - отмечается в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в киевском метро произошел инцидент — женщина упала на эскалаторе и находилась без сознания.

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Теги: #Борисполь#обвал#Киевщина