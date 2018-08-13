Систематически унижает: в Одессе водитель маршрутки нахамил воину АТО (фото)

По словам участника АТО, водитель маршрутки постоянно его унижает.

Участник военной операции по защите Украины от российской агрессии на Востоке Украины Геннадий Бурлаков пожаловался на водителя 232 маршрутки в Одессе, который его систематически унижает.

Об этом Бурлаков написал в социальных сетях, передает местный сайт 048.ua.

Ветеран заявил, что регулярно ездит по этому маршруту и предъявляет удостоверение Участника боевых действий.

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В ответ на это именно данный водитель постоянно подначивает мужчину, а в последний раз, когда АТОшник фотографировал водителя, тот показал пожилому ветерану средний палец:

"Данным автобусом я частенько езжу по городу. Каждый раз, когда я предъявляю удостоверение УБД, я подвергаюсь насмешкам этого водителя. Сначала он ехидно спрашивал, что это мне не по возрасту, и что таких даже и показывать не надо. Потом спрашивал как бы и ему такое получить. Я ответил кратко: военкомат, контракт, окопы. - «Не! Это не для меня!» - рассказывает участник АТО.

"Сегодня в который уж раз громко на весь автобус стал приставать ко мне со всякими вопросами на ту же тему. Мое терпение лопнуло, и я решил его сфотографировать. Фото показывает лучше всего, как он реагирует", - отметил АТОшник.