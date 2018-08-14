"Сгорели даже трусы": в Киеве проводник поезда выжил после удара током в 36 тысяч вольт - СМИ (видео)

Пострадавшего госпитализировали, детали инцидента выясняют правоохранители.

На одной из станций в Киеве проводник поезда полез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд в 36 тис. вольт.

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"У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он в рубашке, выжил. Его госпитализировали. Детали непонятного инцидента выясняются", - пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, в Городецком районе Львов ской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.