"Сгорели даже трусы": в Киеве проводник поезда выжил после удара током в 36 тысяч вольт - СМИ (видео)
17:12, 14 августа 2018Происшествия
586 0
Пострадавшего госпитализировали, детали инцидента выясняют правоохранители.
Проводник получил разряд в 36 тис. вольт / Скриншот
На одной из станций в Киеве проводник поезда полез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд в 36 тис. вольт.
Читайте такжеВ Киеве подросток погиб при попытке забраться на цистерну
"У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он в рубашке, выжил. Его госпитализировали. Детали непонятного инцидента выясняются", - пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.
Как сообщал УНИАН, в Городецком районе Львов ской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter