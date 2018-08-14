"Сгорели даже трусы": в Киеве проводник поезда выжил после удара током в 36 тысяч вольт - СМИ (видео)

17:12, 14 августа 2018
Происшествия
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Проводник получил разряд в 36 тис. вольт / Скриншот

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"У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он в рубашке, выжил. Его госпитализировали. Детали непонятного инцидента выясняются", - пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua. 

Как сообщал УНИАН, в Городецком районе Львов ской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.

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Теги: #поезд#Киев