Во Львове правоохранители задержали семью наркодилеров

Ранее судимые муж и жена организовали на территории Львова сбыт наркотических веществ.

Во Львове задержали группу наркодилеров.

Об этом сообщает полиция области. "Во время задержания и санкционированных обысков у супругов правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства «каннабис», «метадон», психотропное вещество «амфетамин», а также денежные средства, полученные от сбыта наркотиков в национальной и иностранной валютах. Все направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

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Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании наркодилерам меры пресечения – содержание под стражей.

Ранее на Сумщине СБУ задержала сотрудника исправительной колонии на сбыте наркотиков.