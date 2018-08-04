На Сумщине СБУ задержала сотрудника исправительной колонии на сбыте наркотиков (фото)

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении.

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под руководством прокуратуры разоблачили начальника одного из отделений Роменской исправительной колонии, который систематически поставлял заключенным наркотики.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник проносил в исправительное учреждение запрещенные предметы и наркотики и сбывал их осужденным. Средства делец получал от родственников заключенных на банковский счет. Размер денежного вознаграждения за каждую такую "передачу" составил около двух тысяч гривень", - говорится в сообщении.

После очередной попытки пронести на территорию колонии около 140 граммов каннабиса, злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ.

Читайте такжеНа Донбассе правоохранители ликвидировали разветвленную сеть сбыта наркотиков (фото)

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - уточняется в сообщении пресс-центра.

Напомним, что в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила двух братьев наркоторговцев, которые наладили производство и сбыт наркотических средств.