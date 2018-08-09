Бросали взрывчатку и обливали бензином: в Минюсте рассказали подробности бунта в Лукьяновском СИЗО (видео)

У правоохранителей была информация, что "Торнадовцы" готовят бунт и требуют деньги от лиц, которые удерживаются рядом.

Бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, совершили сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил помощник заместителя министра юстиции Юрий Маслак возле здания Лукьяновского СИЗО.

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«В рамках уголовных действий были сегодня проведены обыски. Наши сотрудники вместе с работниками военной прокуратуры, Службы безопасности Украины и «Альфы» пришли в камеры «торнадовцев», и они оказали сопротивление, то есть были использованы взрывпакеты самодельные. Также в них было холодное оружие. Самодельные взрывные пакеты они сделали непосредственно в камере, поскольку они делаются при помощи обычных спичек и порошка, которые не запрещены для передачи для заключенных камер», - заявил он.

«Один взрывной пакет был активирован. Наш один работник (Государственной уголовно-исполнительной службы - УНИАН) получил травмы. Будет инкриминирована статья 348 Уголовного кодекса Украины - посягательство на жизнь правоохранителя», - добавил Маслак.

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Как уточнил помощник заместителя министра юстиции, также у экс-бойцов «Торнадо» был бензин, которым был облит один из участников обыска и звучали угрозы поджечь его. «Они забаррикадировались. У них с собой было горючее - бензин. И один из работников был облит топливом с угрозами о том, что сейчас подожгут. Поэтому мы открыли камеры. Опять же из «торнадовцев» никто не пострадал. Наши сотрудники сработали оперативно», - сказал он.

Маслак сообщил, что правоохранители проводили обыски, в частности, в связи с информацией о вымогательстве экс-бойцами денег от лиц, которые удерживаются рядом.

«Была информация о том, что «торнадовцы» требуют деньги от лиц, которые удерживаются рядом и угрожают им. По этой причине были совершены обыски. Также была информация о том, что они готовятся к массовым беспорядкам и подстрекают других лиц. И, собственно, во время обысков все те подозрения, которые у нас были, имели место быть», - сказал помощник заместителя министра юстиции.

Он добавил, что для стабилизации ситуации «трех человек вывезли из СИЗО, другие лица, которые остались, помещены в карцер». «Их перевезли в учреждения Киевской области», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, сегодня около 30-40 человек перекрывали въезд-выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, выступая против вывоза из следственного изолятора подсудимых экс-бойцов «Торнадо».

По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

В комментарии УНИАН Маслак сообщил, что в СИЗО продолжаются следственные действия, не уточнив, какие именно, и добавил, что даст комментарий после их завершения.

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В свою очередь бывший заместитель командира роты «Торнадо» Николай Цукур заявил о попытке правоохранителей развезти всех осужденных экс-бойцов роты, которые находятся в Лукьяновском СИЗО, по разным местам содержания. В комментарии УНИАН один из адвокатов «торнадовцев» Вадим Дроговоз заявил, что его не пускали в СИЗО на протяжении нескольких часов. В то же время другой адвокат Владимир Якимов в комментарии УНИАН заявил, что ранее правоохранители несколько раз пытались развезти подзащитных по разным СИЗО. По его словам, сейчас все «торнадовцы» находятся в одной камере Лукьяновского СИЗО.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

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Экс-командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко приговорили к 11 годам лишения свободы, его бывшего заместителя Николая Цукура - к 9 годам, Даниила Ляшука - к 10 годам заключения. Также их троих лишили специальных полицейских званий.

Илью Холода приговорили к 9,5 годам тюрьмы, Анатолия Пломадяле - к 8 годам, Максима Глебова, Никиту Куста и Бориса Гульчука – к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, в то же время ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш осужденные к условному сроку наказания на 2 года и им так же изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.