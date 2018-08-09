Бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, задействован спецназ (фото, видео)

Сторонники "Торнадо" пытались помешать правоохранителям этапировать экс-бойцов спецроты.

Бойцы спецроты милиции "Торнадо" забаррикадировались в камерах Лукьяновского следственного изолятора.

Утром обвиняемых экс-бойцов роты "Торнадо" должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах изолятора, передает "Цензор.НЕТ".

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Управление СИЗО вызвало спецназ. Позже к месту событий прибыли бойцы Национальной гвардии Украины.

Позже экс-бойцов роты "Торнадо" удалось этапировать из СИЗО при помощи спецназа и бойцов НГУ.

Сторонники "Торнадо" пытались помешать правоохранителям этапировать экс-бойцов спецроты, но силовики расчистили путь для трех автозаков, на которых вывезли из СИЗО бунтовавших.

Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

7 апреля 2017 года Оболонский районный суд г.Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.