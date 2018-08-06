Во Львовской области сгорела деревянная церковь XVIII века

Огнем уничтожены церковный инвентарь и имущество, три купола церкви и деревянные перегородки, а также повреждены внутренние деревянные стены. В результате происшествия никто не пострадал..

В Николаевском районе Львовской области в результате пожара уничтожено здание деревянной церкви, которая является памятником архитектуры местного значения.

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Как сообщили в пресс-центре Главного пуравленияч ГСЧС во Львовской области, 5 августа в 14:34 поступило сообщение о пожаре в селе Великая Горожанна в церкви «Введение в храм Пресвятой Богородицы» УГКЦ.

Как отмечается в сообщении, церковь деревянная, площадью 125 кв. м, высотой 15 м, 1798 постройки, является памятником архитектуры местного значения. При возникновении возгорания церковь была закрыта, людей внутри не было.

«Сложность тушения пожара заключалась в быстром распространении огня по деревянным конструкциям здания. На момент прибытия пожарных огонь распространился на значительную площадь и охватил большую часть здания. В результате пожара произошло обрушение двух куполов церкви», - сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 17:18. Огнем уничтожены церковный инвентарь и имущество на площади 90 кв. м, три купола церкви и деревянные перегородки на площади 50 кв. м, а также повреждены внутренние деревянные стены на площади 125 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 29 спасателей и семь единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Справка УНИАН. Деревянная церковь «Введение в храм Пресвятой Богородицы» в селе Великая Горожанна Николаевского района была построена в 1797 году по проекту неизвестных мастеров, освятили ее в 1798 году.