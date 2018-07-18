На Закарпатье с погоней и стрельбой задержали банду наркоторговцев

Во время задержания правонарушители пытались скрыться на автомобиле, полиция применила табельное оружие.

В Закарпатской области правоохранители провели спецоперацию с задержанием членов организованной преступной группы по подозрению в торговле наркотиками в особо крупных размерах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

«Сотрудники Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Нацполиции под процессуальным руководством Военной прокуратуры проводят спецоперацию по задержанию членов ОПГ, которая длительное время занималась незаконной поставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах на территории области и других регионов Украины», - отметил он.

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По словам Тракало, при задержании правонарушители пытались скрыться на автомобиле и совершили наезд на сотрудника полиции. Правоохранителю оказана медицинская помощь.

«Для остановки транспортного средства правоохранители применили огнестрельное табельное оружие», - сказал спикер.

Тракало рассказал, что полиция изъяла наркотики, а также огнестрельное и холодное оружие.

Он отметил, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным членам ОПГ.