Стало известно, какой кислотой облили активистку в Херсоне

Со слов очевидцев нападения, волосы и одежда активистки дымились от разъедания кислотой.

Во время нападения на активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне злоумышленник использовал концентрированную серную кислоту.

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Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Маси Найем.

"Только сейчас установили, что Катю облили концентрированной серной кислотой. Если бы сразу провели экспертизу, то стало бы понятно, что это - промышленный прекурсор или кустарно изготовленный. И соответственно найти исполнителя", - написал юрист.

Как ранее рассказывал Найем, со слов очевидцев нападения, волосы и одежда активистки дымились от разъедания кислотой.

Как сообщал УНИАН, нападение произошло утром 31 июля. Это уже третье нападение на проукраинских активистов в Херсоне этим летом.