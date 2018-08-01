Стало известно, какой кислотой облили активистку в Херсоне

14:18, 01 августа 2018
Общество
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Юрист рассказал, что при нападении на Екатерину Гандзюк злоумышленник использовал концентрированную серную кислоту / facebook.com/uakateryna

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Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Маси Найем.

"Только сейчас установили, что Катю облили концентрированной серной кислотой. Если бы сразу провели экспертизу, то стало бы понятно, что это - промышленный прекурсор или кустарно изготовленный. И соответственно найти исполнителя", - написал юрист.

Как ранее рассказывал Найем, со слов очевидцев нападения, волосы и одежда активистки дымились от разъедания кислотой.

Как сообщал УНИАН, нападение произошло утром 31 июля. Это уже третье нападение на проукраинских активистов в Херсоне этим летом.

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Теги: #нападение#Херсон#активисты