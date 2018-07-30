В Ривненской области пьяный водитель наехал на полицейского, оформлявшего ДТП

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет, его задержали на месте происшествия.

В Ривненской области 30 июля около трех часов ночи пьяный водитель наехал на полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, случилось это на Ривненском участке трассы «Киев-Чоп» в селе Грушвица Вторая.

Во время оказания помощи в оформлении дорожно-транспортного происшествия с механическими повреждениями экипаж патрульных заметил автомобиль Аudi, водитель которого нарушил правила движения и едва не сбил на месте ДТП ограждающие конусы. Полицейские остановили легковой автомобиль. Во время общения с водителем правоохранители заметили, что он находится в нетрезвом состоянии. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. В ответ нарушитель резко тронулся с места и наехал на 28-летнего лейтенанта полиции. В результате наезда полицейский получил ушиб голени и каретой скорой помощи был доставлен в больницу.

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Злоумышленником оказался 28-летний житель. Его задержали на месте происшествия. Сейчас он общается со следователями.

По фактам сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и насилия в отношении работника правоохранительного органа по части 2 статьи 342 и части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Киеве пьяный водитель повредил 7 машин и уснул в патрульном автомобиле.