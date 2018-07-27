Суд арестовал поляка, который зарезал мужчину и ранил женщину в Киеве

Полиция применила оружие при задержании иностранца, ранив его в ногу.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в столице и убил одного из них.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, иностранцу объявлено подозрение в умышленном убийстве, в покушении на умышленное убийство и в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В прокуратуре отметили, что в ночь на 23 июля, находясь возле АЗС на ул. Гната Хоткевича, гражданин Польши беспричинно напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний скончался. После этого на улице Двинской злоумышленник совершил нападение на 68-летнюю киевлянку. Жизнь пожилой женщины, которая получила тяжелые ножевые ранения, спасли медики. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и угрожал им ножом, в связи с этим полиции пришлось применить оружие. Иностранец был ранен в ногу.