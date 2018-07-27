Похитителей женских пуховиков на 3 миллиона гривень с одесского рынка "7-й километр" задержали на горячем

В Одесской области задержаны трое мужчин, которые украли на рынке «7-й километр» одежду на 3 миллиона гривень. Трое парней вскрыли контейнер и похитили из него крупную партию женских пуховых курток.

В Одесской области задержаны трое злоумышленников, укравших из контейнера на промтоварном рынке «7-й километр» партию женских пуховых курток на сумму около 3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, подозреваемые задержаны вчера, 26 июля.

Установлено, что мужчины с помощью гидравлических ножниц срезали замки, проникли в контейнер и похитили женские пуховики. Сотрудники Авангардовского отделения полиции задержали злоумышленников с поличным, когда они загружали похищенное в микроавтобус.

Читайте такжеВ Полтавской области ночью на трассе обокрали народного депутата

Задержанными оказались двое уроженцев Одесской области и житель Херсонской области. У них изъято похищенное имущество, а также инструменты, с помощью которых они проникли в контейнер.

По данным начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, задержанные – участники этнической преступной группировки.

«Задержаны трое мужчин, в возрасте от 20-35 лет. Задержали с поличным. Это уже их второй эпизод - почти на 3 млн грн», - отметил Головин.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой области пожарные выехали на ложный вызов, а впоследствии обнаружили, что их часть обокрали.