С взрывотехниками и собаками: как проходит крестный ход верующих в Киеве (фото)

На Владимирской горке состоялся молебен, который возглавил предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

В центре Киева проходит крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на Владимирской горке состоялся молебен, который возглавил предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

После чего верующие и духовенство крестный ходом отправились в Киево-Печерскую Лавру. Колонна движется по маршруту: Владимирская горка - ул. Трехсвятительская - ул. Грушевского - ул. Мазепы - ул. Лаврская.

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Колонну верующих охраняют правоохранители. Перед колонной движется автомобиль взрывотехнической службы, а также идут полицейские со служебными собаками.

Движение транспорта на улице Михаила Грушевского, Европейской площади и прилегающих улицах перекрыто еще с утра.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч правоохранителей обеспечивают порядок во время крестного хода в Киеве.

Как известно, в Киеве начался крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси. По предварительным оценкам, в шествии принимают участие не менее 100 тысяч человек.