Марокканец пытался нелегально попасть в Европу через Украину

Нарушитель незаконно попал в автобус, следовавший из Украины в ЕС.

Пограничники Чопского отряда обнаружили гражданина Марокко, который выдавал себя за пассажира одного из автобусов международного сообщения, следовавшего из Украины в ЕС.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Документов при себе нарушитель не имел, однако назвался гражданином Марокко. Пограничники выяснили, что в автобус иностранец попал украдкой, когда тот останавливался перед прохождением контроля», - говорится в сообщении.

Во время проверки паспортных документов пассажиров марокканец оттолкнул инспектора и бросился бежать. Мужчина планировал незаконно пересечь границу и, прячась за различными зданиями, пробирался за пределы пункта пропуска.

Также установлено, что иностранца на днях уже задерживали за нарушение правил пребывания на территории Украины и нарушение пограничного режима.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для установления личности, обстоятельств и проведения проверки. На этот раз ему придется отвечать за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, добавили в ГПСУ.