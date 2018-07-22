В центре Львова неизвестный прострелил ногу девушке, которая играла на скрипке

18:44, 22 июля 2018
Происшествия
573 0
Во Львове стреляли в девушку просто на улице / фото УНИАН

Как сообщили Zaxid.net в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, около 15:00 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в травмпункт доставлена девушка с травмой ноги.

Следователи приехали в травмпункт. Пострадала 20-летняя жительница Мирогорода написала заявление о том, что она играла на скрипке на пл. Кафедральной возле Латинского кафедрального собора и неожиданно почувствовала острую боль в ноге и увидела рану.

Читайте такжеВо Львове облили зеленкой блогера, писавшего о "гражданской войне" в Украине (фото, видео)

В травмпункте с ноги пострадавшей медики достали металлический шарик и отпустили ее домой.

В полиции еще устанавливают происхождение пули, которая ранила ногу девушки, а также из какого вида оружия она была выпущена. Также выясняют личность злоумышленника, поскольку из-за большого скопления людей пострадавшая не заметила, кто и откуда произвел выстрел.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба во Львове#Нацполиция Львовской области