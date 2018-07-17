Бывший глава ГСЧС Бочковский сообщил о совершенном на него покушении

По словам экс-главы ГСЧС, который был уволен в марте 2015 года после возбуждения против него уголовного дела, покушение было совершено вчера, когда он находился у себя дома.

Бывший председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявляет, что на него вчера было совершено покушение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Киевского апелляционного административного суда, рассматривающего апелляционную жалобу Кабмина на решение о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС.

Однако судья сказал, что эта информация не касается рассмотрения административного дела о восстановлении его в должности.

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Позже Бочковский прокомментировал журналистам эту информацию. Он не стал вдаваться в детали, заявив, что это информация для следователей, однако рассказал, что покушение произошло вчера вечером в Броварском районе в селе Рожны, у него дома.

Он добавил, что вызвал полицию, было зарегистрировано его заявление о преступлении, на место выезжала следственно-оперативная группа для проведения первоочередных следственных действий.

Бочковский добавил, что связывает это покушение с его попытками восстановиться в должности руководителя ГСЧС.

Также он добавил, что покушение на него произошло в 20 часов 16 июля непосредственно в его доме.