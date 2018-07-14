На Луганщине 90 горняков оказались заблокированы под землей из-за аварийного обесточивания шахты

В Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошковская".

В населенном пункте Тошковка Луганской области из-за обесточивания под землей остались заблокированными 90 шахтеров.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Сегодня, 14 июля, в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров", - сказано в сообщении.

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"В Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошковская", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, в настоящее время известно о масштабных обесточиваниях в Северодонецке.

"В 18:46 в результате аварийных отключений без электроэнергии оказались всего 2 тыс. 304 потребителя в так называемых "новых" районах города. Северодонецкий РЭС также мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам", - подытожили в "Луганском энергетическом объединении".

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине после повреждения линии электропередачи аварийно сел вертолет.