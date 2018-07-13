На Прикарпатье женщина пустила к себе турка-нелегала, а он взял ее в заложники (фото, видео)

14:55, 13 июля 2018
Происшествия
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Соседка женщины, которая отвела к ней двух детей перед визитом бывшего сожителя, услышала крики и вызвала полицию / Фото if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области полицейские задержали гражданина Турции, который взял в заложники свою бывшую сожительницу и угрожал ее убить.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, иностранца были задержаны сегодня, 13 июля, в селе Викно Городенковского района.

Полицейские, которые выехали на место происшествия, установили, что к одной из женщин деревни приехал ее бывший сожитель - 33-летний гражданин Турции. По предварительной информации, мужчина проживал на территории страны незаконно.

Соседка женщины, которая отвела к ней двух детей перед визитом бывшего сожителя, услышала крики и вызвала полицию / Фото if.npu.gov.ua

«Накануне вечером, узнав, что мужчина намерен к ней приехать, потерпевшая отвела детей к соседке. Услышав ночью крики, соседка вызвала полицию. На месте происшествия полицейские ввели в действие спецоперацию «Заложник» с привлечением спецподразделения КОРД, освободили женщину и задержали злоумышленника. В результате спецоперации никто не пострадал», - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине женщина погибла, пытаясь остановить пьяного сына на тракторе.

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