Ветреная погода способствовала быстрому распространению пожара.

В Житомирской области ликвидирован пожар посевов пшеницы на площади 21 га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

9 июля в 17:10 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре посевов пшеницы на поле в селе Яблонец Емильчинского района. Об этом сообщил водитель, который проезжал мимо поля.

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По прибытию спасателей на место происшествия горела пшеница на площади около 20 га. Огонь перекинулся на поле от сухой травы, которая загорелась на обочине дороги. Ветреная погода способствовала быстрому распространению пожара. К ее ликвидации дополнительно были привлечены силы частного сельскохозяйственного предприятия "Восток-Запад" и Емильчинского лесного хозяйства АПК. Всего на тушение задействовано 4 единицы пожарной техники, трактор, а также 14 человек личного состава и работников.

В 17:47 пожар локализован, а в 18:09 – ликвидирован. Огнем уничтожено около 21 га посевов пшеницы на поле общей площадью 250 га. Причина возгорания сейчас устанавливается.