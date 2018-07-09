Матиос назвал вероятную причину взрыва миномета на Ривненском полигоне

6 июля во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое военнослужащих.

Причиной взрыва миномета на Ривненском полигоне во время бригадных тактических учений могло быть двойное заряжание.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Показания участников учений различаются между собой. Никто не может точно сказать, был ли первый выстрел и неисправность миномета, или взрыв произошел из-за двойного заряжания. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, привело к возможности двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают. Предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами - 8 метров вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам», - отметил прокурор.

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По словам Матиоса, подробные выводы даст соответствующая экспертиза, разрешение на которую в суде ожидается получить сегодня.

«Все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты ... Причину взрыва даст только экспертиза со следственным экспериментом воспроизведения обстоятельств трагического происшествия. Все остальное - лишь предварительная оценка объективных данных», - добавил Матиос.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Решением командующего Сухопутных войск ВСУ учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.