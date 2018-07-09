Матиос назвал вероятную причину взрыва миномета на Ривненском полигоне
Причиной взрыва миномета на Ривненском полигоне во время бригадных тактических учений могло быть двойное заряжание.
Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.
«Показания участников учений различаются между собой. Никто не может точно сказать, был ли первый выстрел и неисправность миномета, или взрыв произошел из-за двойного заряжания. По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, привело к возможности двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередного заряжания. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают. Предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами - 8 метров вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам», - отметил прокурор.
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По словам Матиоса, подробные выводы даст соответствующая экспертиза, разрешение на которую в суде ожидается получить сегодня.
«Все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты ... Причину взрыва даст только экспертиза со следственным экспериментом воспроизведения обстоятельств трагического происшествия. Все остальное - лишь предварительная оценка объективных данных», - добавил Матиос.
Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Решением командующего Сухопутных войск ВСУ учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.