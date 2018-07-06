Во львовском трамвае умер пассажир

Отмечается, что вероятнее всего мужчина умер естественной смертью.

В трамвае маршрута №7 во Львове, на остановке ул.Турянского, внезапно умер пассажир.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Согласно сообщению, инцидент произошел около 9.15.

На место происшествия оперативно прибыли медики, которые констатировали смерть пассажира. Также приехали сотрудники полиции и служба безопасности движения ЛКП „Львовэлектротранс“. Личность умершего и причины смерти устанавливают.

"Как удалось выяснить, мужчина 1952 года в возрасте 66 лет и похоже, что он умер естественной смертью или в результате заболевания", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на ходу умер водитель автобуса.