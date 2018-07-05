В Днепре на ходу загорелся грузовик с пьяным водителем

Шофер оказался в больнице с отравлением угарным газом. Каких-либо травм и ожогов он не получил.

В Днепре на улице Столетова на ходу загорелся грузовик.

Инцидент произошел в среду, 4 июля. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что горит моторный отсек автомобиля DAF, сообщает "Сегодня".

Чтобы предотвратить возгорание, отряду ГСЧС пришлось залить мотор пеной. Однако огонь все же успел повредить кабину водителя на площади 5 "квадратов", а также моторный отсек и прицеп. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

"Локализовали пожар в 20:48, ликвидировали в 21:23. После ликвидации пожара горюче-смазочные материалы смыли с проезжей части дороги", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неправильного обращения с огнем. Сам же водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Надышавшегося дымом, его госпитализировали в городскую больницу №6. В кабине с ним также находился еще один человек – тоже в состоянии алкогольного опьянения. Каких-либо травм и ожогов он не получил. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

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