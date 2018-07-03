В аэропорту "Борисполь" задержали наркодилеров с кокаином на 30 миллионов гривень (фото, видео)

Задержаны и арестованы организатор наркобизнеса, 42-летний гражданин Турции, и его сообщники.

Правоохранители задержали участников международной группы наркоторговцев и изъяли 6 кг кокаина стоимостью 30 миллионов гривень.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины, двоих наркокурьеров задержали в результате проведенной под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры совместной спецоперации работников Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции и пограничной и таможенной служб аэропорта «Борисполь».

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По словам руководителя Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, организатором группы был 42-летний гражданин Турции. Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию нашего государства.

Также он привлек к сотрудничеству своего соотечественника, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети. За «работу» вербовщик обещал вознаграждение в сумме от 3 до 7 тысяч долларов.

Кихтенко отметил, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способы его сокрытия от таможенного контроля.

Видео: Національна поліція України

«Все члены международной наркогруппы арестованы. В отношении них возбуждены уголовные производства, предусмотренные ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Согласно закону, злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщил Кихтенко.