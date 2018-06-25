"Убью на**й, цыгане": раненый ром рассказал, как в лагере на окраине Львова убили его брата

В полиции подтвердили, что нападавшие - члены малоизвестной и незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь".

Вооруженных парней, напавших на лагерь цыган на окраине Львова, задержали. Из десяти злоумышленников - большинство несовершеннолетние.

Инцидент произошел минувшей ночью. Лагерь был небольшим, на шестнадцать жителей.В результате нападения один человек погиб и четверо получили ножевые ранения. Среди пострадавших - женщина и ребенок, передает ТСН.

Сейчас в лагере ромов совершенно пусто и похоже, что после ночного погрома сюда никто не возвращался, здесь валяются вещи поселенцев.

В полиции официально подтвердили, что нападавшие - члены малоизвестной и незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь", которая использует символику другой ультраправой националистической организации. Сейчас семеро исполнителей и организатор расправы в изоляторе временного содержания. Скорее всего, сегодня им изберут меру пресечения.

Напомним, что нападение произошло около полуночи. Лагерь уже спал, рассказывает один из потерпевших. Десять молодых людей в масках набросились с ножами на всех, кто попался под руку.

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"Ножом сюда били. Ножи были, молотки, все было. Кричали "убью на**й, цыгане", - рассказывает потерпевший.

У Рача 5 ножевых ранений: 4 в спину, один - в руку. Его брат Давид получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался в больнице. Как рассказывает Рача, из раны брата были видны внутренности.

Нападавшие ранили еще одного юношу, 30-летнюю женщину и ее 10-летнего брата. Но им госпитализация не понадобилась. Полиция на месте задержала семерых подозреваемых, большинство из них - несовершеннолетние.

"Также задержан 20-летний гражданин, которого подозревают в организации нападения на ромов, с места происшествия изъято возможное орудие убийства - нож", - говорит представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Люди, у которых рядом дачи, говорят, лагерь здесь появился недавно. Ромы находили какие-то подработки и даже обрабатывали местным огороды.

"Краж не было, все нормально было. Это тоже люди, какие бы они не были, людей надо уважать", - говорят местные.

Представитель ромской общины Львова обеспокоен. Говорит, нападения на ромов участились, но к убийству ранее не доходило.

По неофициальной информации, нападавшие - члены организации "Трезвая и злая молодежь". Два дня назад они создали канал YouTube и разместили видео "сафари на цыган", но после нападения его удалили.

За групповое умышленное убийство им грозит пожизненное заключение. Пострадавших от нападения приютила власть Львова. Место и количество людей из соображений безопасности не разглашают.