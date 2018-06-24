Омбудсмен обратилась к Авакову по поводу нападения на ромский табор возле Львова

По словам Денисовой, региональный представитель Уполномоченного во Львовской области выехала на место происшествия и выясняет обстоятельства нападения.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование нападения на ромский табор неподалёку от Львова, временное поселение ромов и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Вечером 23 июня неизвестные вооруженные лица напали на цыганский лагерь, расположенный в лесном массиве на окраине Львова. По данным полиции, в результате нападения один человек погиб, а еще четыре представителя ромской национальности были травмированы», - напомнили в пресс-службе.

По словам Денисовой, региональный представитель Уполномоченного во Львовской области выехала на место происшествия и выясняет обстоятельства нападения.

Читайте такжеСмертельное нападение на лагерь ромов под Львовом: фото с места событий

Кроме того, омбудсмен обратилась к Львовскому городскому голове с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, которые принимаются властями для урегулирования проблемных вопросов временных ромских поселений во Львове. Также в письме выражена просьба проинформировать Уполномоченного относительно обеспечения социальных и жилищных прав ромов, которые проживали в упомянутом поселении и стали жертвами нападения.

По убеждению Денисовой, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем.

Поэтому Уполномоченный также обратилась к начальнику Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападавших, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и непредвзятое расследование. Кроме того, Денисова просит принять неотложные меры для предотвращения совершения погромов ромских поселений.

По данным пресс-службы, на контроле Уполномоченного продолжают находиться производства по нападению на ромский табор в киевском парке «Голосеевский», сожжение радикально настроенными лицами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, а также во Львове и в Тернопольской области.

Денисова призвала общественность к толерантности, терпимости и недискриминации по любым признакам - национальности, политическим, религиозным и другим убеждениям, языку, полу, этническому и социальному происхождению.

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на воскресенье группа злоумышленников с ножами напала на цыганский лагерь возле Львова. В результате нападения погиб 23-летний мужчина, еще трое обитателей лагеря, в том числе женщина с 10-летним сыном получили ножевые ранения. Полиция задержала семерых нападавших. По предварительной информации, речь идет об участниках группировки «Трезвая и злая молодежь», связанного с неонацистским движением Misanthropic Division.