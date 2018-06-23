СБУ предотвратила заказанный спецслужбами РФ теракт в Харькове

По заказу российских спецслужб женщина должна была взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт возле памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора.

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Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Отмечается, что для осуществления теракта российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления».

"С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, которые входят в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания. Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ «ХДС» для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задачу взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленницу "на горячем", во время закладки взрывчатки под памятный знак. Во время обысков в жилище задержанной нашли символику "ЛДНР".

Женщине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление и террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

Как сообщал УНИАН, в мае СБУ провела спецоперацию по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченка, которого "заказали" в РФ. По данным СБУ спецоперация помогла выявить еще 47 человек, которые могли стать следующими жертвами террористов.