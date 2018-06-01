Благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах – Луценко

Им сообщили об опасности и организуется их защита.

Во время расследования уголовного производства по факту подготовки теракта, направленного на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, следствие получило список из известных украинских и бывших российских журналистов, которые могли стать следующими жертвами террористов.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

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"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) лиц, которые могли стать следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс - российские журналисты", - написал он.

По его словам, сегодня им сообщили об опасности и организуется их защита.

Также генпрокурор сообщил, что после заказа убийства Бабченко подозреваемый в организации преступления Борис Герман предложил исполнителю, который действовал в сотрудничестве с СБУ, убить еще 2 человек.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» – единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня Служба безопасности Украины заявила о получении информации относительно реальной угрозы безопасности других граждан в деле российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка.