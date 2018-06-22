В Харьковской области два мотоциклиста погибли, попав под поезд на железнодорожном переезде

Столкновение электропоезда сообщением «Святогорск-Купянск-Узловой» с мотоциклом «Ява» произошло вчера на железнодорожном перегоне «18-й километр» возле села Кругляковка Купянского района.

В Харьковской области в результате столкновения мотоцикла с поездом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла вчера, 21 июня, около 18:30 на железнодорожном перегоне «18-й километр» возле села Кругляковка Купянского района.

По сведениям полиции, на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением «Святогорск-Купянск-Узловой» под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом «Ява». В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка мотоцикла получили травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте такжеПод Одессой микроавтобус столкнулся с поездом: погибла женщина, пострадали дети (фото)

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

На участке железной дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, в течение часа поезда пускали в обход, что вызвало определенную задержку в расписании движения.