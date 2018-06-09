В Одесской области девочка в школе раздавала одноклассникам патроны

Полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы.

В одной из школ в Саратском районе Одесской области девочка раздавала ученикам патроны, в доме ее родителей выявлен арсенал боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, накануне в дежурную часть Саратского отделения полиции позвонила директор одной из школ, которая сообщила, что в учебном заведении ученица раздает детям патроны.

Сотрудники полиции сразу же выехали по вызову.

Установлено, что 14-летняя девочка действительно дарила ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома.

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Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы.

Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более 400 патронов и гранату.

«По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома, который сейчас находится на востоке Украины. Все изъятое направлено на экспертизу», - сообщили в главке.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в лесу на Луганщине обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.