Более 7 тысяч патронов, гранаты и артснаряды: в лесу на Луганщине обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

Часть находок, которые уже покрылись ржавчиной, была вывезена и обезврежена на полигоне сотрудниками ГСЧС. Другую часть направили на экспертизу.

Сотрудники полиции в лесу в районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Луганской области, среди найденного были артснаряды, осветительные мины, гранаты, патроны, дымовые шашки.

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"С места находки было изъято: три штуки ПГ-7С, дымовая шашка, осветительная мина СМ11, три артснаряда, 30 штук УЗРГМ, 8 запалов УДО, 40 штук ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запала,19 гранат РГД-5 без запала, граната РГО без запала, 7 гранат РГН без запала, 7 тысяч 248 штук патронов 5,45 мм, 559 патронов 7,62 мм, 28 реек с патронами 5,45 мм в каждой по 15 патронов, 7 пустых магазинов к пулемету, 3 пустых магазина из АК, 2 магазина 7,62 мм с 30 патронами, 3 магазина с 30 патронами 5,45 мм, выстрелы РПГ", - говорится в сообщении.

Часть находок, которые уже покрылись ржавчиной, была вывезена и обезврежена на полигоне сотрудниками ГСЧС. Другую часть направили на экспертизу.

Указанный факт был зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Проводится досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами. Обнаруженные гранатометы и противопехотные гранаты готовились российской спецслужбой для вооруженной провокации в Закарпатье.