Вблизи Хмельницкого чиновник врезался в прицеп грузовика, есть погибшие

Среди пострадавших женщина и трое детей. Один ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

Возле Хмельницкого в результате ДТП с участием директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Романа Миколаива погибли два человека, еще пятеро с травмами госпитализированы в больницу.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции области, авария произошла 29 мая около 23:50 на Винницком шоссе, на въезде в Хмельницкий.

По предварительным данным, 38-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Leaf, не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и столкнулся с прицепом автомобиля «КамАЗ» под управлением 39-летнего жителя г. Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Nissan, жители Хмельницкого 1985 и 1986 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель Nissan и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей 2007-2009 г.р., получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Один ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет и права управления транспортными средствами на срок до 3-х лет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. В суд направлены ходатайства о назначении ряда экспертиз, в том числе на состояние алкогольного опьянения.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме этого, сегодня мэр Хмельницкого Александр Симчишин во время брифинга заявил журналистам, что Миколаив будет освобожден от должности.

Он также добавил, что среди погибших заведующая детским садом №53 Наталья Докторук, которая была гражданской женой директора департамента образования.

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