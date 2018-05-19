В Новоград-Волынском Житомирской области произошел пожар в молодежном центре

Огнем уничтожена кровля на площади 1,5 тыс. кв. м и частично имущество на первом этаже.

Прошлой ночью в городе Новоград-Волынский Житомирской области произошел пожар в летней деревянной пристройке пивного ресторана "Князь Острожский", который распространился на расположенный рядом «Молодежный центр» управления по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта горсовета.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сигнал о пожаре поступил в Службу спасения «101» 19 мая в 3:55.

После прибытия на место происшествия подразделений ГСЧС было установлено, что деревянный павильон на площади 90 кв. м полностью охвачен пламенем, а через окна и по деревянным пустотам пламя вышло на крышу двухэтажного молодежного центра и купол его фасадной части.

В 6:30 пожар удалось локализовать, в 11:10 - ликвидировать. Огнем уничтожена кровля на площади 1,5 тыс. кв. м и частично имущество на первом этаже. Во время ликвидации пожара спасателями проведена эвакуация материальных ценностей, оргтехники и имущества.

На месте происшествия работали 30 человек личного состава спасателей и оперативная группа Управления ГСЧС области, 6 единиц пожарной техники.

Все обстоятельства пожара, его причина и сумма ущерба устанавливаются.