Спецслужбы РФ пытались похитить переехавшего в Украину из-за агрессии Кремля россиянина (фото, видео)

Для выполнения «грязной» работы, а именно похищения россиянина по месту его проживания и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысячи долларов США нанял представителей местного криминалитета.

Сотрудники контрразведки СБ Украины в ходе многоэтапной операции пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории нашей страны гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля.

Как сообщает пресс-центр ведомства, оперативники СБУ установили, что для переправки россиянина на территорию РФ представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции.

Отмечается, что злоумышленники периодически работали на территории РФ, ранее уже были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

«Для выполнения «грязной» работы, а именно похищения россиянина по месту его проживания и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысячи долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ. В результате многоходовой спецоперации с привлечением подразделений ГУ Национальной полиции в Харьковской области оперативникам контрразведки СБУ удалось предотвратить похищение россиянина», – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что правоохранители задержали всех участников преступной группы во время расчета с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина.

«У злоумышленников изъяты 23 тысячи американских долларов, полученные от спецслужб РФ за выполнение преступного задания, и средства связи с российскими кураторами. Осуществляются соответствующие мероприятия в рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», – добавили в Службе безопасности.

Имя мужчины, которого пытались похитить, СБУ не сообщает.

Видео: Служба безопасности Украины