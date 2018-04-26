В Киеве по горячим следам задержали похитителя велосипеда

38-летнему злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Киевские полицейские в течение суток задержали подозреваемого в похищении велосипеда. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте полиции Киева, злоумышленник проник в коридор общего пользования в одной из многоэтажек на проспекте Правды, откуда похитил велосипед. В дежурную часть Подольского управления полиции обратился владелец и сообщил об инциденте.

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"Злоумышленник при помощи заранее заготовленных инструментов, повредил замок двери в тамбур. Оттуда он похитил велосипед и скрылся", - сообщили в полиции.

Оперативники просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что к краже причастен 38-летний киевлянин. После комплекса розыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. Похищенное вернули владельцу.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому объявлено сообщение о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве "полковник" на внедорожнике подрезал велосипедиста и пожаловался на него полиции.