В Киеве "полковник" на внедорожнике подрезал велосипедиста и пожаловался на него полиции

"Сегодня в районе улицы Набережно-Крещатицкая, 27, водитель авто Jeep, гос номер AA0990BE, решил проучить велосипедиста, который, по его мнению, немного раньше помешал ему проехать", - сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

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"Он обогнал меня, дождался, когда я подъеду к нему, и резким маневром вправо полностью перегородил мне путь, что привело к столкновению и падению", - рассказал спортсмен-велосипедист Максим Мазур.

В результате инцидента был поврежден велосипед спортсмена, сам он получил царапину.

Как сообщается, водитель представился полковником. Свои действия мотивировал тем, что "в городе велосипедисты только мешают движению". Настаивал на своей правоте и угрожал. Но после того, как он показал полицейским запись со своего видеорегистратора - его предварительно признали виновным в аварии.

По словам спортсмена, инцидент не исчерпан - водитель внедорожника пообещал "затаскать его по судам".

"Менталитет многих водителей не позволяет велосипедистам безопасно ездить по дороге. [...] Я уже поскорее хочу выехать из страны, чтобы нормально можно было тренироваться и не переживать за свою жизнь на дороге", - пришел он к печальному выводу.