В Чернигове горел следственный изолятор

Было эвакуировано 70 человек.

В Чернигове на улице Ремесленной произошел пожар в одном из режимных корпусов Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор".

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, происшествие произошло накануне вечером. К тушению пожара было привлечено 5 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. За полчаса спасателям удалось потушить пожар.

"В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 кв.м и материальные ценности. До прибытия подразделений ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара пока не известна.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля на одесском пляже произошел масштабный пожар в ресторане.