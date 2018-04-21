В Чернигове горел следственный изолятор

15:06, 21 апреля 2018
Происшествия
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В черниговском СИЗО произошел пожар / фото dsns.gov.ua

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, происшествие произошло накануне вечером. К тушению пожара было привлечено 5 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. За полчаса спасателям удалось потушить пожар.

"В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 кв.м и материальные ценности. До прибытия подразделений ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара пока не известна.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля на одесском пляже произошел масштабный пожар в ресторане.

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Теги: #пожар#чернигов#СИЗО