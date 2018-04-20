На Николаевщине возле домов сожгли тонны старых венков и крестов с кладбища (видео)

Несколько тонн старых крестов и пластиковых венков, которые накануне поминальных дней вынесли с кладбища, должны были вывезти на свалку.

На Николаевщине под жилыми домами сожгли несколько тонн старых венков и крестов с кладбища.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Несколько тонн старых крестов и пластиковых венков, которые накануне поминальных дней вынесли с кладбища, должны были вывезти на свалку, поселковые власти почему-то выгрузили неподалеку от жилых домов.

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Селяне возмутились, в том числе и в соцсетях. На следующий день мусор загорелся, и это разгневало людей еще больше.

Ранее сообщалось, что на кладбищах оккупированного Донбасса начали воровать не только металлические изделия, но и гранитные надгробия.