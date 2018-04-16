«Русский мир» наступает: на кладбищах ОРДЛО начали воровать не только металл, но и гранитные надгробия (фото)

Жалобы на воровство надгробий в оккупированном Енакиево начали появляться в соцсетях.

На кладбищах оккупированного Донбасса начали воровать не только металлические изделия, но и гранитные надгробия. В подконтрольном боевикам Енакиево это становится массовым явлением.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

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«Раньше на кладбищах в Донбассе крали в основном металл. Оградки, швеллеры, таблички из цветмета. Теперь дошло уже до гранитных надгробий. Пишут, что в Енакиево это становится массовым явлением. Видимо, там есть какая-то похоронная конторка тайно покупает это краденное добро, чтобы продать его по второму кругу Кто-то еще сталкивался с таким? Практикуется ли такое еще где-то кроме ОРДЛО?», - указал он.

Свою публикацию Казанский сопроводил постом из сообщества «Типичное Енакиево» в соцсети Вконтакте, в котором на воровство надгробий жалуется местная жительница. Публикация сопровождается фотографиями.

Напомним, зимой в центре оккупированного Луганска, вблизи железнодорожного вокзала, который не работает уже несколько лет, был замечен заяц. Видеозапись с диким животным, бегущим по эстакаде, появилась в интернете.