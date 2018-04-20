В больнице оккупированного Антрацита взорвалась граната, есть пострадавшие
В больнице оккупированного Антрацита взорвалась ручная граната РГД-5. В результате инцидента пострадал врач.
Об этом сообщают информресурсы боевиков ссылаясь на так называемое "МЧС ЛНР".
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Сообщается, что в ординаторской центральной больницы в Антраците произошел взрыв ручной гранаты марки РГД-5. Вследствие взрыва получил множественные осколочные ранения нижних конечностей средней степени тяжести заведующий реанимационным отделением 1977 года рождения.
О причинах и других обстоятельствах произошедшего не сообщается. Ведется следствие, других подробностей сайты боевиков не приводят.
Как сообщал УНИАН, ранее под Торецком боевики ранили пенсионера. Пострадавшего госпитализировали с пулевым ранением, полиция начала досудебное расследование по факту теракта.