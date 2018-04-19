Под Торецком боевики ранили пенсионера
00:25, 19 апреля 2018Война
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Пострадавшего госпитализировали с пулевым ранением, полиция начала досудебное расследование по факту теракта.
REUTERS
Под Торецком в результате обстрела боевиками российско-оккупационных бандформирований получил ранения местный житель в собственном дворе.
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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.
"В поселке Новгородском пенсионер 1940 года госпитализирован с пулевым ранением руки. Полиция начала досудебное расследование по факту теракта", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Раненого госпитализировали в больницу города Торецк.
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