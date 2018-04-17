Восемь погибших и 17 пострадавших: стали известны подробности жуткого ДТП в Кривом Роге

По данным местных СМИ, во время движения маршрутки на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой Mazda, который протаранил общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса АрселорМиттал.

При ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутки и автобуса в Кривом Роге погибли семь человек, десять пострадавших доставлены в больницу. Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, авария произошла в 5:53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО.

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Сейчас на месте работают следователи следственного управления областной полиции. По факту резонансного ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

В то же время, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП погибли восемь человек, еще 17 пострадали.

По данным местных СМИ, во время движения маршрутки на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой Mazda, который протаранил общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса АрселорМиттал.

От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщалось о 12-17 пострадавших.