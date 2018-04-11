У моста Патона в Киеве спасатели достали из Днепра тело женщины (фото)

Тело передали правоохранительным органам, которые будут заниматься изучением обстоятельств смерти.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям достали тело женщины, которое находилось в реке Днепр возле моста Патона в Киеве.

Читайте такжеПод мостом в Харькове нашли мертвого мужчину в мешке

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

«11 апреля в 13:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что возле моста Патона в акватории реки Днепр находится тело утопленника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело женщины находилось в 4 метрах от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью спасательной веревки достали тело и передали правоохранительным органам. Они будут изучать обстоятельства смерти.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Киеве, на улице Набережно-Крещатицкая, спасатели вытащили из Днепра тело неизвестной женщины.