В Запорожье разоблачили хакера, продававшего базы данных украинцев в Россию

Также в Запорожье киберполиция выявила офисное помещение, откуда группа злоумышленников наладила бизнес по продаже баз данных.

Киберполиция разоблачила в Запорожье хакера, продававшего базы данных украинцев в Россию.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

«Накануне, в Запорожье оперативники киберполиции уличили хакера в продаже персональных данных украинцев в Россию. На компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакер продавал информацию относительно почти 2,5 миллионов данных таможенных операций и более 1,5 миллиона учетных записей почтовых электронных ящиков покупателям из Украины и Российской Федерации. Стартовая цена за базу составляет 100 долларов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 УК Украины.

Также в киберполиции заявили о выявлении в Запорожье офисного помещения, откуда группа злоумышленников наладила бизнес по продаже баз данных.

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«Реклама «услуг» этой организации осуществлялась с помощью смс-рассылки. Так, один сотрудник офиса должен был отправлять до 50 тысяч рекламных сообщений ежедневно. Только в марте 2018 года злоумышленники разослали почти 1,5 миллиона писем о продаже информации», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 УК Украины правоохранители провели обыск в помещении, где работала группа и изъяли компьютерную технику, где хранилась информация с базами данных, мобильные телефоны, дополнительные флешки, 25 тысяч грн и 36 тыс. долларов США. Также из офиса изъяли более 1 тыс. стартовых пакетов различных мобильных операторов и черновые записи информации об объемах продаж данных. Сейчас правоохранители устанавливают пути доступа к базам данных различных организаций как частного, так и государственного сектора.

Ранее киберполиция поймала хакера, который взламывал страницы в соцсетях и требовал деньги за их разблокировку