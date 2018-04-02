В Одессе из-за "минирования" университета имени Мечникова эвакуировали около 700 человек

Из-за эвакуации и прибытия спецтехники на одесском Французском бульваре произошел транспортный коллапс.

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании здания университета эвакуировали 700 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в понедельник утром по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского национального университета им. Мечникова, расположенное по адресу Французский бульвар, 24, заминировано.

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С целью надлежащей проверки указанной информации на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, экспертов взрывотехнического управления и кинологов.

В ходе обследования здания университета и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«Во время проверки эвакуированы около 700 человек», - сообщили в главке.

В связи с прибытием спецтехники и большого количества эвакуированных людей на Французском бульваре произошел транспортный коллапс.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Одессе не подтвердилось сообщение о минировании улицы Гагаринское плато, на котором расположено Генеральное консульство Российской Федерации.