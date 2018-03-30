На Киевщине коллекторы силой захватили частный дом

Преступники вывели из дома 11-летнюю девочку и поменяли замки на дверях.

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержаны 9 сотрудников коллекторской фирмы, которые незаконно проникли в частный дом в селе Неграши Киево-Святошинского района.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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«В среду, 28 марта, девять мужчин, работники коллекторской фирмы, ворвались в один из домов в с. Неграши, применяя физическую силу, которая является опасной для жизни и здоровья, вывели из дома 11-летнюю девочку, после чего сменили замки на входных дверях, завладели имуществом и забаррикадировались в доме», - говорится в сообщении.

Указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье) УК Украины.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре прошлого года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Киеве участников организованной группировки, которые угрозами требовали деньги с граждан, прикрываясь коллекторской структурой.